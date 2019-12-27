Türkiye

Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki ele geçirildi

27 Aralık 2019 Cuma 21:23 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 22:39

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]