Türkiye
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor27 Aralık 2019 Cuma 22:45 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 22:48
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerde yerini, kısa süreli karla karışık yağmura bıraktı.
Çamlıca Tepesi'nde bazı araçların üzerinde kar birikintisi görüldü.
Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: hava durumu meteoroloji