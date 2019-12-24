İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik 17 ev ve 6 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 otomobil, 99 bin 750 lira para, 1 kilo 388 gram altın, ikisi ruhsatsız 3 tüfek ile tüfeklere ait 197 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA