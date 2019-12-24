Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasıyla" ilgili soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA