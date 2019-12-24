Türkiye
Şanlıurfa'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli tutuklandı24 Aralık 2019 Salı 11:39 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:46
9 ilde Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasıyla" ilgili soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA