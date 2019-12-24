Mersin'de bin 511 ağacı izinsiz kesen kişi tutuklandı24 Aralık 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 16:11
Mersin'de orman arazisindeki bin 511 ağacı izinsiz kesen bir kişi tutuklandı. Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikecek.
Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.
Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 bin metrekarelik ormanlık alandaki bin 511 ağacın kesildiği tespit edildi.
Bölge sakinlerinin ihbarı ile ortaya çıkan ağaç katliamı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Her biri 70 yaşındaki yüzlerce kızılçam ağacını kestiği iddia edilen bir kişi, gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeniden ekilecek
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA