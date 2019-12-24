Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.

Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 bin metrekarelik ormanlık alandaki bin 511 ağacın kesildiği tespit edildi.

Bölge sakinlerinin ihbarı ile ortaya çıkan ağaç katliamı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Her biri 70 yaşındaki yüzlerce kızılçam ağacını kestiği iddia edilen bir kişi, gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniden ekilecek

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA