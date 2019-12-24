Mardin'in Savur İlçesi Dereiçi Mahallesi'nde yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine polis ve jandarma ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber