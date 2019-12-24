Türkiye
Mardin'de 117 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi24 Aralık 2019 Salı 11:07 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:14
Mardin'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon değerinde 117 bin 800 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'in Savur İlçesi Dereiçi Mahallesi'nde yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine polis ve jandarma ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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