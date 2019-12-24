Yozgat'ta Esentepe Mahallesi'nde bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki otobüsü durdurarak yardım istedi.

Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diye ısrar etti.

Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da yaralı genci sakinleştirip yarasına tampon yaptı.

Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği; ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Abdurrahman Doğan