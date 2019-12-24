Türkiye
Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü24 Aralık 2019 Salı 10:04 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:10
İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada bi kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Arşiv]
Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kayatını kaybetti.
Kaynak: DHA