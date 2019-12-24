Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PYD'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 32 ilde 40'ı muvazzaf toplam 88 askerden 68'i yakalandı.

Şüphelilerden 1’i hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle daha sonra ifadesi alınmak üzere iptal edildi. 4’ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 63 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen 63 şüpheliden 43 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli mevcut delil durumu hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

20 şüpheli firari olup, muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili Komutanlıklarınca açığa alındı.

Kaynak: TRT Haber