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Adana'nın 4 ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi24 Aralık 2019 Salı 09:52 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:57
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Vali Mahmut Demirtaş, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle tatil edildiğini söyledi.
Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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