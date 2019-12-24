Türkiye
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı24 Aralık 2019 Salı 10:12 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 10:24
23 ilde Konya merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya'da FETÖ yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23’ü muvazzaf asker, 7 si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber, AA