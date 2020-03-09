Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.
Bir kişi tutuklandı
Otomobilde arama yapan ekipler, uzun namlulu silahlara ait çeşitli çaplarda 1040 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: şanlıurfa haberleri mermi silah mühimmatSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:21
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