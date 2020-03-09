Şanlıurfa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.

Bir kişi tutuklandı

Otomobilde arama yapan ekipler, uzun namlulu silahlara ait çeşitli çaplarda 1040 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.