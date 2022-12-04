Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram skunk ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 kilo 250 gram uyuşturucu ile 64 bin 35 lira ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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