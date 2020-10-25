Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.
Kadir Çiftçi yönetimindeki mısır yüklü tır, Ahmet Çur'un kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:36
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