Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu: 22 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde 110 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Tunceli kırsalında teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz