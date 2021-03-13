Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, aralarında HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe'nin de bulunduğu diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da 11 Mart'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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