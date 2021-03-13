Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı. Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile karanfiller bırakan yakınları, terörü lanetledi.
Saldırının gerçekleştiği noktaya, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile karanfiller bırakan yakınları, terörü lanetledi.
Aileler adına açıklama yapan Faruk Dinç, Türkiye genelinde meydana gelen terör saldırılarını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.
"Terörü el birliğiyle aşabiliriz"
Basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin ve ailelerinin yaşamlarını haberleştirmelerini de isteyen Dinç, "Terör bizim yıllardır sorunumuz, bunu el birliği ile aşabiliriz" dedi.
Şehrin merkezinde gerçekleşen terör saldırısını kınayan Cengiz Özdiker ise benzer bir olayın yaşanmamasını ve terörün sona ermesini diledi.
Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi.
Etiketler: Terör Saldırısı Ankara
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