Bursa-Ankara yolunda dün bir tırın seyir halindeyken freni arızalandı. Kontrolden çıkan tır sürüklenmeye başladı. Tır bir süre sonra ters yöne girdi. Yolda bulunan onlarca aracı önüne aldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tır, güçlükle durabildi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar tek tek kurtarıldı. Ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zincirleme kazada 20 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tırın şoförü Faruk E. emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi.