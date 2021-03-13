Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ile Kars'ta 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kars'ta 40 köy yolu kapalı
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2, Susuz'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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