Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S.'nin, iş yerinin jeneratörlerinden akaryakıt çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi, 800 litre akaryakıtı çaldığı sırada suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

