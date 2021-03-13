Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinden akaryakıt çalan güvenlik görevlisi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, çalıştığı kurumun jeneratörlerinden 800 litre akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S.'nin, iş yerinin jeneratörlerinden akaryakıt çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi, 800 litre akaryakıtı çaldığı sırada suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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