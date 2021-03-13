Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerinde 4 milyon 540 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Osmangazi Köprüsü girişinde şüpheli bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta, 300 koli içerisinde 3 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.
Körfez ilçesinde de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 154 kolide 1 milyon 540 bin bandrolsüz boş makaron, 1 kilogramlık 10 paket kıyılmış tütün ve sökülmüş 230 TAPDK bandrolü bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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