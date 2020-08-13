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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.
Abdulaziz Bakış'ın kullandığı otomobil, İkiağız Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Sara ve Zeynep Bakış yaşamını yitirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından 3 kardeşin cesedi sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: şanlıurfa haber şanlıurfa trafik kazasıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:04
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