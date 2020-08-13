Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta şiddetli sağanak
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta etkili olan sağanak vatandaşları olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, sürücülere ve yağmura hazırlıksız yakalananlara da zor anlar yaşattı.
Kentte aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı sürücüler, biriken su nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
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