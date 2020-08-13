Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbari çalışmalar sonucu merkez Bağlar ilçesindeki şüphelilerin evine baskın düzenledi. İbranice yazılı parşömenleri, 1 milyon 500 bin dolar karşılığında satmak isteyen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, zanlıların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen ele geçirildiği belirtildi.



Tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği 5 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.