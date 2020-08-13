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İbranice eseri 1,5 milyon dolara satmaya çalıştılar
Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda İbranice el yazması 13 parça parşömen ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbari çalışmalar sonucu merkez Bağlar ilçesindeki şüphelilerin evine baskın düzenledi. İbranice yazılı parşömenleri, 1 milyon 500 bin dolar karşılığında satmak isteyen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, zanlıların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen ele geçirildiği belirtildi.
Tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği 5 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: parşömenler İbranice el yazmasıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:28
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