Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1470 gıda ürünü imha edildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 1470 gıda ürününü imha etti. Ekipler, vatandaşları tarihi geçmiş gıdalarla karşılaşıldığında belediyeye haber vermeleri konusunda uyardı.
Haliliye Belediyesi'ndeki zabıta ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe genelindeki market ve bakkallara yönelik denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
El konulan 1470 ürün ekiplerce imha edildi.
Ekipler, vatandaşlara tarihi geçmiş gıdalarla karşılaşıldığında, durumu belediyeye bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu.
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