İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 yangın söndürme helikopteri ile 10 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangına dair detayları @trthaber muhabiri Fatih Sabuncu aktardı.https://t.co/qUMuYVhLaV pic.twitter.com/aphIJiVvly — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2022

"Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır"

Balıkesir Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına ilk andan itibaren hızlı şekilde karadan ve havadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

Yangın kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 20.40 sularında yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, orman yangınına ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/DOahYucCMX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2022

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yangına OGM tarafından 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

Ayrıca, destek amacıyla AFAD koordinasyonunda Bursa, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir'den su tankeri ve iş makinesi görevlendirilmesi yapıldı.