Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları, dün bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulmuştu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemlerine devam edildi.

Taksi şoförünün ifadesi alındı

Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya gittiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine ulaştığı tespit edildi.

Şüpheliyi buraya getiren taksi sürücüsünün de ifadesi alındı, eve saat kaçta geldiği ve daha sonra buradan kaçta ayrıldığı bilgileri kesinleştirildi.

Soruşturma kapsamında özel olarak oluşturulan ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal detektörlülerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapılırken, eve yakın bir noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.

Bıçak, incelenmek üzere buradan alınarak jandarmaya götürüldü. Çiftlik evine götürülen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı. Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.