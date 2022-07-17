Kent merkezindeki sahil yolunda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 16 yaşındaki B.G., bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekiplere destek veren çocuğun yakınlarından bazıları, dalgıçların gelmemesinden şikayet ederek polis ve zabıta ekipleri ile gazetecilere tepki gösterdi.

B.G'nin baygınlık geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Aramalar kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.