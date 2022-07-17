Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zeytinlik alanda yangın
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
Toplam 8 araç ve 30 personelle karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
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