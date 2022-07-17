İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Toplam 8 araç ve 30 personelle karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.