Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlçeye bağlı Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan 84 yaşındaki Emin ile 89 yaşındaki eşi Cemile Emlek'ten haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.
Eve gelip kapıyı açarak içeri giren yakınları, Emlek çiftini yatak odalarında hareketsiz gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otopsi için hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Soba Zehirlemesi
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