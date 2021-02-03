Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Büyük Otluca Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan İ.B. A.Ö. M.Ö. ve S.Y. Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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