Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu merkezli 5 ilde 1,7 milyonluk kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Ordu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,7 milyon lira olan kaçak telefon ile aksesuar ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı.
Telefon kaçakçılığına yönelik Ordu merkezli, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde 69 şüpheliye ait 79 iş yerinde arama yapıldı.
265 personelin görev aldığı operasyonda şüphelilere ait iş yerlerinde 156 kaçak akıllı telefon, 180 kaçak tuşlu telefon, 3 klonlama cihazı, 1242 telefon ekranı, 11 bin 492 kaçak telefon aksesuarı ve 391 kaçak elektronik eşya ele geçirildi.
Piyasa değeri 1,7 milyon lira
Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1,7 milyon lira oldu belirlendi.
Olaya ilişkin 69 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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