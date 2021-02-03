Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Ayaklı ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu bildirilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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