İlkadım ilçesi, Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi alındı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinin açık olduğunu, içeridekilerin oyun oynadıklarını, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmediklerini belirledi.

Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kahvehane sahibinin de aralarında olduğu 17 kişiye 36 bin lira ceza uygulandı.