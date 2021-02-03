Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaya parçası otomobilin üzerine düştü
Erzincan'da yamaçtan düşen kaya parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin ön camından içeriye giren kaya parçası, yan koltukta oturan bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Erzincan-Kemah kara yolunun Cebesoy mevkisinde, yol kenarındaki yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası, Muharrem Kurnaz'ın kullandığı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi.
Ön koltukta otururken başına taş isabet eden Kemah Gülbahçe köyü Muhtarı Doğu Karabuğa yaralandı.
Karabuğa, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karabuğa'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Aracın ön camını kırıp Karabuğa'nın başına çarpan taşın daha sonra arka koltuğa düşmesi ise dikkati çekti.
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