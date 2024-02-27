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Türkiye
AA 27.02.2024 14:29

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 53 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 53 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 53 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 13 ilçede belirlenen 53 adrese 706 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aynı zamanda operasyon düzenlenen güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Yollarda yapılan uygulamada ise çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrik süpürgesi içerisinde silah bulundu

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, elektrik süpürgesi içerisinde bir tabanca bulundu. Adreslerde ayrıca 2 makineli tabanca, 1 uzun namlulu silah, ruhsatsız 16 tabanca ve 21 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 1038 mermi ve 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalıntı 1 otomobile de el konuldu.

Gözaltına alınan 87 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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