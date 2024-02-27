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Türkiye
AA 27.02.2024 13:11

İstanbul'da kaçak silah operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı kaçak silah operasyonunda 432 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da kaçak silah operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, ocak ve şubat aylarında Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi'de 4 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda illegal silah atölyesi, 432 tabanca, 525 şarjör, 1000 silah gövdesi, süngü, namlu gibi parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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