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Türkiye
AA 27.02.2024 12:31

Belen'de deprem konutlarının inşasının yüzde 65'i tamamlandı

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde afet konutlarında çalışmaların yüzde 65'i tamamlandı.

Belen'de deprem konutlarının inşasının yüzde 65'i tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 296 konut yapılıyor.

Gedik Mahallesi'nde haziranda temeli atılan ve 3+1 olarak inşa edilen 14 blok, yüzde 65 seviyesine geldi. Konutların bulunduğu alanda 4 iş yerinin de yapımı devam ediyor.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, deprem konutlarının bir an önce bitirilip afetzedelere teslim edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgede kaba inşaatların tamamlandığını aktaran Yılmaz, çevre düzenlemesinin ise devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Yılmaz, konutlardan 83'ünün kurasının çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede şu anda birinci etapta 296 konut ihalesi yapıldı. Bunun yanında 4 de iş merkezimiz var. Çalışmalar şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Kısa zamanda tamamını teslim etmeyi düşünüyoruz. 83'ünün kurası çekildi. Tüm kurumlar burada işbirliğiyle çalışıyorlar. Hedefimiz, birinci etabın tamamını nisan ayının başında teslim etmek."

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