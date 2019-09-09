Türkiye
Şanlıurfa'da PKK'lı terörist yakalandı09 Eylül 2019 Pazartesi 22:13 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:15
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.
Şanlıurfa'da bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Güvenlik güçleri, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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