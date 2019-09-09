Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malazgirt ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" (tefecilik, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kaçakçılığı) suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheliye yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 13 kişinin tutuklandı, 6 kişi hakkında 5 ay süreyle ev hapsi ve 4 kişi hakkında da tutuksuz yargılama kararı verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 3 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. İlk etapta münferit olaylar gibi gözüken ikisi intihar olmak üzere 13 faili meçhul olayın da bu suç örgütü tarafından işlendiği tespit edilmiştir. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 tabanca, 20 kalaşnikof şarjörü, 15 tabanca şarjörü, 551 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 231 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 103 av tüfeği kartuşu, 20 senet, 12 sözleşme senedi, 3 dekont, alacak verecek defteri, 4 alacak verecek listesi, 4 tapu, flaş bellek, SD kart, 28 bin 500 lira suça konu nakit para ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA