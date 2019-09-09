Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgüne yönelik ortak operasyon yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E, yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile 8 kişi gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA