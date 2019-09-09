Türkiye
Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı09 Eylül 2019 Pazartesi 21:14 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:17
MİT ve polisin ortak operasyonunda bombalı saldırı için keşif yaptığı belirlenen PKK'lı terörist F.T, gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgüne yönelik ortak operasyon yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E, yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile 8 kişi gözaltına alınmıştır."
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Kaynak: AA