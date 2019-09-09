Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:

"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA