Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik09 Eylül 2019 Pazartesi 21:19 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası ile ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:
"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA