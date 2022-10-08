Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yılmaz Altındaş idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Ahmet E. yönetimindeki pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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