Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 07:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yakıtı biten araca yardım ederken otomobil çarptı
[Fotograf: AA]
Bursa'da yakıtı bittiği için yolda kalan aracın sürücüsüne yardım eden bir kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
Özlem Öztürk idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yakıtı bitince yolda kaldı. Yoldan geçen Emre Tode, Öztürk'ün aracına yakıt alıp araca aktarırken, arkadan gelen G.Ö. yönetimindeki otomobil Tode'ye çarptı.
Tode, çarpmanın etkisiyle araçla yol kenarındaki bariyerler arasında sıkıştı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tode, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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