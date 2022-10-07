Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı.
Zekeriya Çalıkan yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Bingöl köyü yolunda İsrafil Aycan idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fatma Şeker, Sevinç Koçak, Eymen Akan, Süleyman Koçak ve Saniye Çalıkan yaralandı.
Yaralılar Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 51 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz