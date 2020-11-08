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Şanlıurfa'da otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi.
Sait Keser yönetimindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, 21 yaşındaki Sinan Kaya idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.
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