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Türkiye
AA 19.08.2026 23:04

Şanlıurfa'da otomobile ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da otomobile ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yücelen Mahallesi'nde Mehmet Ali Sevincek'in kullandığı otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden diğer kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu baba ile kızı yaralanmıştı.

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