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Türkiye
AA 19.08.2026 16:27

Denizli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 450 bin lira ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve 4 otomobile çarptıktan sonra yakalanan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı Kavşağı'nda Gamze B'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, önce seyir halindeki 2 araca ardından da park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Sürücüye çeşitli suçlardan 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ise geçici süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin hızla ilerleyerek araçlara çarpması ve çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı. 

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