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Türkiye
AA 19.08.2026 15:21

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi

Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi

 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışması sonucu gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Diyarbakır'dan batı illerine gittiği belirlenen bir tır, kent girişinde durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı spor ayakkabısı, kozmetik malzeme, güneş gözlüğü, şarj adaptöründen oluşan 5 bin 23 adet ürün, 400 kilogram çay ve 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kırşehir Kaçakçılık
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