Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 grup arasındaki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
İmam Bakır Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'na kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.
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